Calcio d'agosto non ti conosco? No, grazie. In palio ci sono già nove punti Si apre un mese che si rivelerà subito infuocato, nell'attesa della chiusura del mercato

L'inizio del mese d'agosto segna in maniera inevitabile l'avvicinarsi del calcio giocato. Quello vero. Il mantra del "calcio d'agosto non ti conosco", questa volta, dovrà essere necessariamente accantonato. In passato, quando questo detto era in voga, i campionati cominciavano in prossimità di settembre, con le squadre che avevano tutto il tempo del mondo per prepararsi e per giocare amichevoli o gare di Coppa Italia che si rivelavano spesso non veritiere. Quest'anno bisognerà accelerare i tempi, visto che il campionato di serie B comincierà il 12 agosto con la disputa di ben tre gare nell'arco dell'intero mese: ciò significa che in palio ci saranno già nove punti a disposizione.

Un bottino non di poco conto, soprattutto se si considera che il prossimo torneo cadetto viaggerà ancor di più sul filo dell'equilibrio. Chiaramente saranno settimane in cui tutte le squadre saranno oggetto di notevoli trasformazioni dovute al mercato, con gli ultimi giorni della sessione che rappresentano sempre quelli che fanno registrare il maggior numero di trasferimenti.

Il Benevento, dopo la Coppa Italia col Genoa, affronterà in sequenza il Cosenza al Vigorito, ancora il Genoa al Ferraris e infine il Frosinone tra le mura amiche. Tre gare dove, al netto dell'imprevedibilità del calcio agostiano, impongono già una certa attenzione. Sarà un mese "sui generis", caratterizzato dalla spasmodica attesa della chiusura del mercato che potrà dare maggiore serenità a tecnici e calciatori, per poi tuffarsi pienamente nel campionato a partire da settembre. Un aspetto che, come detto, non cancella le prime tre partite (non poche) che, guardando il rovescio della medaglia, potranno essere molto utili per capire eventuali pecche e per "aggiustare" la squadra in corso d'opera. Ovviamente, l'imperativo sarà quello di perdere il minor numero di punti possibili, in modo da cominciare col piede giusto il lungo percorso stagionale.