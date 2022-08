Benevento, allenamenti aperti al pubblico E' il nuovo programma stilato dalla società sannita

Connubio pubblico e squadra. È questo l'obiettivo del club di via Santa Colomba che ha apportato delle modifiche al consueto programma di allenamento per la nuova stagione calcistica. Per dirla tutta si ripartirà dal finale dell'ultimo campionato. Ecco perché i cancelli dello stadio saranno aperti al pubblico almeno una volta alla settimana per far sì che i tifosi possano assistere alle sedute. Ma la volontà del presidente Vigorito sarà anche quella di organizzare delle amichevoli con le squadre della Provincia. Insomma stavolta il Benevento non sarà “custodito” gelosamente in una campana di vetro, ma avrà modo di incontrarsi e confrontarsi con i propri supporters per creare quel connubio che aveva accompagnato le ultime giornate del campionato passato.