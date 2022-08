Benevento, date e orari dalla 4^ alla 6^ giornata C'è anche un anticipo al venerdì per la Strega

Definiti anche le date e gli orari delle gare che si giocheranno dalla quarta alla sesta giornata del campionato di serie B. Il Benevento giocherà due gare alle 14 contro Venezia e Cagliari, per poi essere impegnato nell'anticipo di venerdì 16 settembre in casa del Brescia in notturna. Ecco il programma per la Strega:

Sabato 3 settembre, ore 14: Venezia - Benevento

Sabato 10 settembre, ore 14: Benevento - Cagliari

Venerdì 16 settembre, ore 20:30: Brescia - Benevento

