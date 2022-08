Serie B, per il Benevento c'è subito un ciclo di fuoco I giallorossi affronteranno le tre retrocesse nelle prime giornate

Che il prossimo campionato di serie B sarà tra i più belli in assoluto sembra essere un dato di fatto per tanti addetti ai lavori. La presenza di tante piazze che hanno fatto la storia del calcio italiano sembra essere una garanzia di successo per la cadetteria, anche se sul campo tutte le pretedenti per la promozione dovranno dimostrare di poter ambire a questo importante traguardo. Non sono un mistero le notevoli difficoltà che attraversano tutte le formazioni che retrocedono dalla serie A per adattarsi a questa competizione, aspetti che hanno interessato anche lo stesso Benevento nella passata stagione. Sta di fatto che, almeno sulla carta, si prevede una serie B molto difficile anche per la presenza di fondi stranieri che hanno alzato di molto la disponibilità economica delle singole società.

Il Benevento dovrà farsi trovare pronto, in modo da approcciare al meglio al nuovo campionato. La continuità tattica potrà essere un piccolo vantaggio in più, anche se il club ha cambiato molto in sede di mercato, abbassando l'età media. Dopo l'esordio col Cosenza, i giallorossi dovranno vivere un ciclo di fuoco contro Genoa, Frosinone, Venezia, Cagliari, Brescia e Ascoli: stiamo parlando di tutte le retrocesse dalla serie A, più altre tre compagini che hanno delle evidenti ambizioni di voler arrivare come minimo ai play off. Non sarà un inizio semplice, ma resta il famoso detto che "prima o poi bisogna affrontarle tutte". Certo, farlo col mercato in corso non sarà affatto semplice, ma è una questione che ovviamente vale per tutte le società e non riguarda solo il Benevento.

Difficoltà che saranno pane quotidiano nel prossimo campionato cadetto, dove sarà fondamentale anche la spinta dei tifosi. Il dato degli abbonamenti è vicinissimo a superare quota 6mila, una buona base in vista di un'annata da vivere tutta d'un fiato.