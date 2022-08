Benevento, mai così giovane in serie B Abbassata notevolmente l'età media della rosa

Il Benevento intensifica il lavoro in vista del match di lunedì col Genoa. Al di là della Coppa Italia, la trasferta in terra ligure sarà preziosa per trarre delle importanti indicazioni in vista dell'esordio in campionato che avverrà dopo sei giorni, nella notturna in programma col Cosenza al Vigorito. C'è grande concentrazione in casa giallorossa, con i rumorosi pensieri del mercato che tecnico e calciatori stanno cercando di tenere fuori.

Intanto , emerge una curiosità legata al prossimo campionato della truppa di Caserta. La rosa attuale, infatti, è la più giovane in assoluto della storia del club sannita nel torneo cadetto. L'età media è di 25,5 anni, in netta controtendenza rispetto agli anni scorsi: all'esordio, nella stagione 2016/2017, si registrava una media di 26,1, aumentata a 26,4 nella 2018/2019. La stagione dei record, quella alla guida di Inzaghi, vedeva il Benevento come la squadra più “anziana” del campionato con una media di ben 28,4 anni. Nella passata annata, invece, si è arrivati a 26,7. L'intento della società, che attraverso il presidente Vigorito ha annunciato l'inizio di un progetto triennale basato sulla gestione oculata del bilancio e sull'utilizzo di under promettenti, era proprio quello di ringiovanire la rosa, affidandosi a calciatori pronti ed entusiasti di vestire la maglia giallorossa. Gli acquisti giunti dal mercato tracciano questa linea, basti pensare ai vari Capellini, El Kaouakibi, Koutsoupias e Karic che non superano i 24 anni.