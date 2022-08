Benevento, ufficializzato l'organigramma societario: ci sono dei volti nuovi Le novità in casa giallorossa

E' stato ufficializzato il nuovo organigramma societario del Benevento. Tante conferme, ma ci sono anche diversi volti nuovi come quello di Giorgio Caraccio che ricoprirà il ruolo di SLO al posto di Domenico Cinelli. Il responsabile ticketing è Alessandro Muollo mentre, come già noto, il nuovo coordinatore dell'area marketing e della comunicazione è Andrea Festa. Presente anche l'avvocato Teodoro Reppucci come organo di vigilanza.

Di seguito, l'organigramma completo:

PRESIDENTE - Avv. Oreste Vigorito

VICE PRESIDENTE - Diego Palermo

AMMINISTRATORE DELEGATO - Ferdinando Renzulli

AMMINISTRATORE DELEGATO - Stefano Renza

DIRETTORE SPORTIVO - Pasquale Foggia

CLUB MANAGER; DIRETTORE LOGISTICA; TEAM MANAGER - Alessandro Cilento

SEGRETARIO GENERALE - Antonino Trotta

SLO E ASSISTENTE SEGRETARIO GENERALE - Giorgio Caraccio

RESPONSABILE TICKETING - Alessandro Muollo

COORDINATORE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE - Andrea Festa

STORE E MARKETING - Alberto Maria Zito

GESTIONE PUBBLICITÀ ED EVENTI - Fabio Siniscalchi, Ottomedia

ORGANO DI VIGILANZA - Avv. Teodoro Reppucci

CONTABILITÀ - Maurizio Romano, Luciano Ladislai

SEGRETERIA E COLLABORATRICE UFFICIO STAMPA - Sonia Iacoviello

LOGISTICA - Carlo Caruso

SPEAKER - Giovanni Gentile

FONICO - Fabio Panella

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATICI TORNELLI - Mirko Siciliano

DELEGATO ALLA SICUREZZA GESTIONE EVENTO; RSPP - Luigi Cassano

VICE DELEGATO ALLA SICUREZZA GESTIONE EVENTO - Marciano D'Avino

MANUTENZIONE CAMPI DA GIOCO E LAVANDERIA - Erga Green

RESPONSABILE MAGAZZINO - Ernesto Addazio

RESPONSABILE MAGAZZINIERE PRIMA SQUADRA - Gaetano Addazio

MAGAZZINIERE PRIMA SQUADRA - Luigi Di Matteo

MAGAZZINIERE; DRIVER - Nicola Santillo

FOTOGRAFO UFFICIALE - Mario Taddeo