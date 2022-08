Benevento, nuovi lavori al Vigorito Necessario l'intervento del club giallorosso per evitare lo slittamento della partita col Cosenza

Nuovi lavori al Vigorito. C'è necessità di sistemare alcune telecamere all'interno della struttura giallorossa, intervento da fare nell'immediato per evitare di dover spostare la prima di campionato col Cosenza o addirittura cambiare location del match. Prefettura e Questura hanno chiesto come da prassi l'intervento al comune di Benevento proprietario dello stadio. Ma la richiesta è stata inoltrata ancora una volta al club di via Santa Colomba con a capo il presidente Oreste Vigorito che per evitare di creare disagi ai tifosi ha deciso di accollarsi l'ennesima spesa. Con la speranza stavolta che nel regno amministrativo dove a farla da padrone sono i dirigenti ci sia l'attenzione di riconoscere i lavori messi in atto dal sodalizio sannita che per avere in passato “ristrutturato” l'intero monumento giallorosso trasformandolo in un vero e proprio gioiellino per la B e per la A ha ancora un contenzioso col comune di Benevento finito nelle aule del tribunale. L'augurio è che ci sia buon senso e riconoscenza in una città che al di là degli spettacoli vive anche di sport nonostante manchi nello specifico un assessorato.