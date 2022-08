Benevento, prove generali in vista del match col Genoa Seduta a porte aperte all'Imbriani. Provato anche il 4-4-2

Il Benevento riabbraccia i tifosi (un centinaio circa) nella seduta d'allenamento a porte aperte svoltasi questo pomeriggio all'Imbriani. I giallorossi hanno dato vita una partitella in vista del match di Coppa Italia di lunedì col Genoa; un incontro che potrà fornire delle informazioni interessanti sotto tutti i punti di vista, considerato che la Strega se la vedrà subito contro una big della serie B a pochi giorni dall'esordio in campionato.

Caserta ha diviso il gruppo, schierandolo in due formazioni distinte. Sembra essere già fatta la difesa che scenderà in campo al Ferraris, con i centrali Glik e Pastina supportati dagli esterni Letizia e Foulon. Un quartetto che nel test hanno fatto parte dei “rossi”, davanti all'estremo difensore Paleari. A centrocampo Koutsoupias, Viviani e Acampora; mentre in avanti il tridente l'hanno formato Vokic, Forte e Improta. Sull'altro versante hanno figurato i “blu”, anch'essi schierati col 4-3-3: in porta Manfredini, con El Kaouakibi, Capellini, Barba e Masciangelo in difesa. Appare evidente, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, che Barba sarà fuori dal match di Genova per via degli insistenti rumors di mercato che lo vedono tra i partenti per sua espressa volontà palesata alla società. Nella zona nevralgica hanno figurato Karic, Talia e Ionita (per lui, in ottica Ferraris, occorre fare lo stesso discorso di Barba perché possibile partente qualora dovesse arrivare l'offerta giusta) con Insigne, La Gumina e Farias che hanno guidato l'attacco.

Il test in famiglia è stato caratterizzato da tre sessioni di gioco, con l'ultima che ha visto Caserta cambiare le carte in tavola provando il 4-4-2, inserendo Forte e La Gumina insieme. Una soluzione che rappresenterebbe una valida alternativa all'ormai consolidato 4-3-3. Per cronaca, la partitella è terminata col punteggio di 2-0 in favore dei rossi, grazie alle marcature di Vokic e Letizia. Da segnalare anche un calcio di rigore sbagliato da La Gumina, prontamente respinto da Paleari. La preparazione proseguirà domani con un'altra seduta d'allenamento. Alle 12:40 è prevista la conferenza stampa di Caserta che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel, attraverso il canale 16 del digitale terrestre.