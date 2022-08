Benevento, i convocati per il match col Genoa Sono ventisei i calciatori a disposizione di Caserta

Sono ventisei i convocati di Caserta per il match di lunedì col Genoa, valido per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Tutti a disposizione per il tecnico, a eccezione di Basit, nel primo impegno ufficiale. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Barba, Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Improta, Ionita, Karic, Koutsoupias, Sanogo, Talia, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Farias, Forte, Insigne, La Gumina, Thiam Pape, Vokic.