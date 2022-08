Genoa - Benevento, la vincente affronterà la Spal Prende forma il tabellone dei sedicesimi di finale

Domani è in programma il match tra Genoa e Benevento, con la vincente che si qualificherà di diritto ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Ad attenderla ci sarà la Spal, reduce dal successo ottenuto in casa dell'Empoli dopo la disputa dei tempi supplementari.

I sedicesimi di finale sono in programma il prossimo 19 ottobre, col match che si giocherà in casa della compagine meglio piazzata nel ranking. In tal caso, è già certo che la Spal scenderà in campo in trasferta.