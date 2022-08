Benevento, abbonamenti: ultimi giorni. Ridotti anche i prezzi dei biglietti L'ulteriore novità in casa giallorossa. Domani inizia la prevendita per il match col Cosenza

Non solo prezzi stracciati per quanto riguarda la campagna abbonamenti promossa dal Benevento Calcio, anche il costo dei tagliandi sono stati ridotti rispetto alla passata stagione. Domani mattina, con inizio fissato alle ore 10, partirà la prevendita per il match tra la compagine giallorossa e il Cosenza che darà il via al campionato di serie B. Fissato a 10 euro il prezzo della Curva Sud, mentre i Distinti a 15 euro. Modesta la spesa anche per la Tribuna, con quella Inferiore che ha un costo di 17 euro, la Superiore scoperta 19 euro, la Superiore coperta 22 euro e la Tribuna Centrale 32 euro. I prezzi sono comprensivi della prevendita. Inviariato, invece, il costo del settore ospiti che resta a 14 euro.

I prossimi saranno gli ultimi giorni della campagna abbonamenti che, come noto, terminerà il 12 agosto. La tifoseria sannita ha superato le 6mila sottoscrizioni.