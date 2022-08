Benevento, allenamento nel centro sportivo della Sampdoria (LE FOTO) Seduta in vista del match col Genoa di Coppa Italia

Giornata intensa per il Benevento. Questa mattina c'è stata la partenza per Genova, dove domani sarà di scena per nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la compagine rossoblù guidata da Blessin. Dopo essersi sistemati in hotel, i giallorossi hanno raggiunto Bogliasco per sostenere un allenamento nel quartier generale della Sampdoria. Il tecnico Caserta ha effettuato le ultime prove in vista del match del Ferraris che anticiperà l'esordio in campionato di domenica col Cosenza.