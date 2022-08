Genoa - Benevento, le formazioni ufficiali delle due squadre Esordio in giallorosso per il greco Koutsoupias

Rivelate le formazioni che si affronteranno tra poco più di un'ora al Ferraris di Genova. Il Benevento conferma le previsioni della vigilia, con Caserta che manda in panchina Barba e Ionita e affida una maglia da titolare a Pastina. Esordio ufficiale in giallorosso per il greco Koutsoupias che agirà a centrocampo insieme a Viviani e Acampora. In avanti spazio a Vokic, Forte e Improta.

Ecco le formazioni:

Genoa (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Coda, Ekuban.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias, Viviani, Acampora; Vokic, Forte, Improta.