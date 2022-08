Coppa Italia, LIVE / Genoa - Benevento 0-0 Liguri e giallorossi si sfidano per la qualificazione ai Sedicesimi di finale

Genoa - Benevento 0-0

Genoa (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Coda, Ekuban. A disp.: Semper, Vodisek, Czyborra, Melegoni, Vogliacco, Favilli, Candela, Yeboah, Jagiello, Cassata, Besaggio, Yalcin, Masini, Kallon, Galdames. All.: Blessin

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias, Viviani, Acampora; Vokic, Forte, Improta. A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Masciangelo, Karic, Tello, Farias, Thiam Pape, Insigne, La Gumina, Ionita, Talia, Sanogo, Barba, Capellini. All.: Caserta

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Vecchi e Vono. IV uomo: Fiero. VAR e AVAR: Nasca e Longo S.

PRIMO TEMPO

21' Traversa Genoa! Colpo di testa di Portanova sugli sviluppi di un calcio d'angolo che colpisce il legno, con Paleari battuto

16' Altro grande intervento di Letizia che ha tolto dai piedi di Gudmundsson, posizionato a pochi passi dalla porta di Paleari, un'ottima palla di Portanova

14' Insidioso cross di Gudmundsson, provvidenziale l'intervento di Letizia che devia in calcio d'angolo

7' Ancora Coda impensierisce Paleari con una conclusione dal limite che viene bloccata dall'estremo difensore giallorosso

5' Primi cinque minuti di marca genoana con un fitto palleggio della compagine di Blessin

2' Brivido Genoa: palla di Portanova per Coda che da posizione defilata calcia a botta sicura, con la palla che scheggia la traversa

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Primo impegno ufficiale per Genoa e Benevento che si affrontano nei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Blessin e Caserta hanno scelto i migliori undici in vista del campionato che comincerà nel prossimo fine settimana. Tra l'altro, giallorossi e liguri si sfideranno nuovamente tra due settimane per la seconda giornata di serie B. Il tecnico tedesco schiera la sua squadra col 4-2-2-2: l'ex Vogliacco parte dalla panchina, mentre in avanti c'è Coda. Caserta dà una maglia da titolare a Koutsoupias, unico dei nuovi acquisti a partire dal primo minuto. Fiducia anche a Vokic che sarà l'esterno destro d'attacco. In difesa c'è Pastina, con Barba in panchina. L'incontro è di sola andata, in caso di parità si andrà ai supplementari e, eventualmente, ai tiri di rigore. La vincente staccherà il pass per i Sedicesimi dove troverà la Spal.