Benevento, Letizia: "Abbiamo combattuto per tutta la partita" Il capitano nel post gara col Genoa: "Dubbie alcune decisioni dell'arbitro"

La sconfitta col Genoa lascia l'amaro in bocca, ma capitan Letizia - autore di una buona prestazione - non ha fatto drammi nel post gara:

"Peccato, ce l'abbiamo messa tutta per passare il turno. Facciamo i complimenti al Genoa. Il Benevento ha fatto un'ottima partita e ha combattuto dal primo all'ultimo minuto. Restiamo tranquilli e continuiamo a lavorare. Sono contento della reazione della squadra dopo i primi due gol del Genoa".

FALLO SUL GOL - "Ho preso una botta in testa, non so se il regolamento è cambiato perché quando si tocca la testa c'è subito fallo. Non voglio fare commenti sull'arbitro. Anche il rigore era molto dubbio, in quanto Viviani stava proteggendo palla. Purtroppo il lavoro svolto in settimana vale fino a un certo punto perché c'è un direttore di gara che condiziona la partita".

LAVORO - "Siamo consapevoli che ci sono calciatori nuovi, quindi dobbiamo entrare bene nei meccanismi. Solo lavorando tutta la settimana riusciremo a fare ciò che ci chiede il mister, provando a giocare la palla dal basso quando si può".

CONDIZIONE - "Penso che la squadra abbia fatto un'ottima partita anche sul piano fisico, poi ovviamente c'è il caldo che condiziona anche gli avversari. A quest'ora è dura giocare. Sul piano tecnico e fisico ci abbiamo messo tutto l'impegno. Il rammarico riguarda il risultato, ma abbiamo dato il massimo".

CODA - "Fa sempre piacere ritrovarlo, peccato che abbia fatto gol ma il calcio è anche questo".