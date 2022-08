Benevento, trattativa col Pisa per Ionita Il moldavo è vicino alla cessione

Artur Ionita potrebbe lasciare presto il Benevento. La panchina di ieri col Genoa è stata più di una indicazione in merito al futuro del centrocampista, ormai vicino a salutare il Sannio dopo due stagioni vissute con la maglia giallorossa. Nelle scorse settimane si era parlato di una pista cinese che sembra essersi arenata, visto che sul moldavo è forte il pressing del Pisa. Le due società sono al lavoro per trovare la formula migliore per il trasferimento che potrebbe svilupparsi attraverso il titolo definitivo. Le prossime saranno decisive, con Ionita che potrebbe continuare la propria carriera nel campionato di serie B, ma con colori diversi.