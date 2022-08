La risposta del Benevento all'offerta del Palermo per Barba Interessamento dei siciliani per il centrale difensivo

Il Palermo ha chiesto informazioni al Benevento per Barba, formulando anche un'offerta che il sodalizio di via Santa Colomba non ha ritenuto adatta rispetto al valore del calciatore. Il centrale difensivo continua a restare in uscita, ma con l'avvicinarsi della chiusura del mercato potrebbe trattarsi di una situazione "a scadenza". In caso di mancati accordi con altri club, infatti, Barba resterà regolarmente a disposizione di Caserta. E' probabile che la sua eventuale conferma non andrebbe a inficiare il discorso relativo a un possibile nuovo innesto in difesa. I prossimi giorni saranno decisivi, con la posizione di Barba che al momento resta l'unico dubbio del mercato in uscita del Benevento dopo la cessione di Ionita al Pisa.