Benevento, domani seduta a porte aperte in vista del Cosenza I tifosi potranno assistere all’allenamento della compagine di Caserta

Per domani è fissata una nuova seduta a porte aperte, a pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Cosenza. I tifosi potranno assistere all'allenamento a partire dalle ore 18, all'antistadio Imbriani. Ricordiamo che domani sarà anche l'ultimo giorno in cui poter sottoscrivere gli abbonamenti: la campagna promossa dalla società ha raggiunto ieri quota 6474 emissioni.