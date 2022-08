Serie B: inizio all'insegna dell'equilibrio Dopo Parma-Bari tutto lascia prevedere che in questo campionato regnerà a lungo l'incertezza

(f.s.) Avete visto Parma-Bari? Spettacolo godibile, molti gol, tante giocate. Potrebbe essere lo specchio fedele di questo campionato in cui è impossibile fare ponostici e nel quale ogni sfida si gioca sul filo dell'incertezza. Qualcuno ha provato a prevedere un campionato spaccato in due: tutto può essere. Ma almeno inizialmente dovrebbe trionfare l'equilibrio, dove il risultato predominante potrebbe essere il pareggio o dove è lecito attendersi che una squadra che perda una partita, la settimana dopo subito si rifaccia vincendo. Equilibrio, ovvero nessuna spaccatura in classifica. Ma una calca incredibile come quella che ha caratterizzato la zona play off dello scorso campionato.

E una serie infinita di big match, nei quali sarà difficile anche scegliere quello più interessante.

Dopo Parma-Bari sarà la volta di Como-Cagliari, Palermo-Perugia e Cittadella-Pisa: provate a fare dei pronostici se ci riuscite. I “quotisti” delle agenzie di scommessa, che di pronostici vivono, hanno tenuto quote altissime per tutti i risultati possibili: così una vittoria del Como vale 3.45 la posta, quella del Cagliari 2.15, il pari 3.25. Ovunque decidiate di puntare la vincita sarà alta. E così anche per le altre sfide.

Domani si continua con Ascoli-Ternana, Brescia-Sudtirol (la sfida più sbilanciata), Modena-Frosinone, Spal-Reggina e dulcis in fundo Venezia-Genoa, ovvero le due retrocesse dalla serie A. Senza contare ovviamente Benevento-Cosenza che le agenzie di scommessa trattano come quella tra Brescia e Sudtirol: 1,45 per la vittoria del Benevento, addirittura 7.00 per quella dei silani. Il pari è dato a 4.75. Fiducia quasi incondizionata nella squadra di Caserta, che dovrà solo dimostrare di essersela meritata.

In un campionato così livellato una vittoria avrà quasi valore doppio. Sempre. Almeno fino a che non si sarà delineata una leadership forte da parte di un gruppo di squadre. Varrà insomma sempre la regola che ognuno potrà battere chiunque e che l'unica certezza sarà non averne.

E allora se proprio viene voglia di fare una previsione, diciamo che si può avere a lungo una classifica corta con tante squadre racchiuse in un fazzoletto di punti. Almeno inizialmente potrebbe essere così, poi come sempre, tra un po' di tempo, le migliori metteranno la testa fuori e svetteranno grazie al loro migliore tasso tecnico. Scommettiamo che sarà così...?