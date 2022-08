Cosenza, Dionigi: "Il test di Cascia non fa testo, domani sarà tutto diverso" Il tecnico dei calabresi ha presentato il match in programma col Benevento

Davide Dionigi ha presentato in conferenza stampa il match tra Benevento e Cosenza. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico dei calabresi:

"L'amichevole di Cascia è già dimenticata. Le due squadre hanno mostrato cose diverse rispetto a ciò che ci sarà domani".

SCELTE - "Sono un allenatore che si porta dietro diversi dubbi. Oggi abbiamo provato delle soluzioni in alcuni ruoli come è giusto che sia: devo tenere tutti sulla corda. Molto dipende dalla squadre che andiamo ad affrontare".

CRESCITA - "Il Cosenza sta crescendo a piccoli passi. Di partita vera ne abbiamo fatta soltanto una. Mi aspetto una crescita dal punto di vista dell'intensità, l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso".

BENEVENTO - "L'amichevole di Cascia non fa testo, serviva solo a mettere minutaggio. Non l'ho nemmeno riguardata perché ci saranno cose totalmente diverse sia da parte loro che da parte nostra".

BRIGNOLA - "L'anno scorso ha avuto poca possibilità, quindi puntiamo sull'orgoglio di questi ragazzi. Brignola è un calciatore che ci deve determinare: questo non significa in quantità di gol o assist, ma in quantità di gioco".