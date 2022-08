Serie B, la diretta testuale di Benevento - Cosenza Il match tra giallorossi e calabresi apre il campionato

Benevento - Cosenza 0-0

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, Viviani, Acampora; Tello, Forte, Farias. A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Thiam Pape, Improta, Foulon, Insigne, La Gumina, Talia, Pastina, Vokic, Koutsoupias, Capellini. All.: Caserta

Cosenza (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Florenzi, D'Urso; Larrivey. A disp.: Lai, Brescianini, Meroni, Nasti, Venturi, Martino, Butic, La Vardera, Kongolo, Zilli, Arioli, Prestianni. All.: Dionigi

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Barone e Severino. IV ufficiale: Panettella. VAR e AVAR: Di Martino e Di Monte.

PRE PARTITA

Esordio in campionato per il Benevento che affronta il Cosenza al Vigorito. Ci sono dei cambi di formazione rispetto alla gara di Coppa Italia col Genoa: in difesa trovano una maglia da titolare Barba e Masciangelo, con quest'ultimo che ha vinto il balottaggio con Foulon. A centrocampo c'è la "prima" per Karic dall'inizio, mentre in avanti Forte resta il terminale offensivo, ma ad accompagnarlo sono Tello e Farias. Il Cosenza si schiera col 4-2-3-1, con in campo due ex giallorossi: Brignola e Vallocchia.