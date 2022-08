Benevento, Paleari: "Siamo molto dispiaciuti. Dobbiamo rifarci subito" Il commento dell'estremo difensore

Nel post gara di Benevento - Cosenza ha parlato anche Alberto Paleari:

"Siamo molto dispiaciuti. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, in diverse situazioni avremmo potuto concludere meglio. Grossi interventi non ne ho fatti, quindi prendere gol in questo modo dà fastidio. Siamo molto amareggiati. C'è stata una riunione con il presidente, dobbiamo cercare di invertire subito la tendenza".

"Non ricordi grosse occasioni da parte del Cosenza. Hanno sfruttato l'occasione. Mi dispiace per Tello, non sono riuscito a dargli una mano. E' la prima partita, dispiace che il pubblico abbia reagito subito in questo modo. Andiamo avanti, daremo il massimo e anche di più".

"Cosa ci ha detto il presidente? Sono cose che restano tra di noi".

"Non vedo l'ora di iniziare la settimana per preparare la partita col Genoa. Questo campionato sarà tra i più difficili degli ultimi anni. Conosco solo il lavoro. Se andiamo al campo e diamo tutto, poi i risultati arrivano. Non dobbiamo pensare al mercato. Sono contentissimo di essere qua come quasi tutti i miei compagni. Pensiamo alla partita, poi alla fine tireremo le somme".