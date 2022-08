Benevento, nuova seduta a porte aperte in vista del Genoa Ingresso a partire dalle 17

Il Benevento ha annunciato una nuova seduta a porte aperte in vista della gara col Genoa. Rispetto alle scorse settimane, in cui i cancelli dell'Imbriani sono stati aperti di venerdì, questa volta i tifosi potranno assistere all'allenamento della compagine guidata da Caserta domani alle 17. I giallorossi sono al lavoro in vista di una trasferta difficile, in programma sabato con inizio fissato alle 20:45.