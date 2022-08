Benevento applaude ai gol di Farias e La Gumina Partitelle a ranghi misti: per Barba solo palestra. Paleari regala i guanti ad un giovane tifoso

(f.s.) Mercoledì “Insieme”. Il pomeriggio della Strega con i suoi tifosi dopo la falsa partenza in campionato. Un centinaio di fedelissimi ha sfidato l'afa e cercando i rari angoli di ombra all'Antistadio ha assistito all'allenamento di metà settimana. Partitine a ranghi misti con la porta “mobile” spostata piano piano fino a metà campo. Niente di più. Notata l'assenza di Federico Barba che ha svolto solo lavoro di palestra, ma sul cui utilizzo per sabato non dovrebbero esserci dubbi. Il resto della truppa è stato impiegato in rotazioni continue, che non hanno regalato il benchè minimo indizio sulla formazione da schierare inizialmente a Marassi. Un problemino da verificare per Koutsoupias, che colpito duro ha lasciato il campo una ventina di minuti prima della fine della seduta. Tanti gol, dall'una e dall'altra parte, alcuni di pregevole fattura. Soprattutto da parte di Farias, che sembra più di tutti in condizione. Un bel segnale da parte dell'ex cagliaritano, che può essere il valore aggiunto di questa squadra che ha assoluto bisogno di ritrovare la via della rete.

Nella partitina finale, quella che decide le sorti del pomeriggio (come da consuetudine...) il gol decisivo l'ha messo a segno Antonino La Gumina, altro segnale incoraggiante per il futuro della strega. Come l'esultanza finale e il saluto affettuoso ai propri sostenitori, con tanto di guanti regalati ad un bimbo da pate di Alberto Paleari.

Nella foto di Marrio Taddeo La Gumina contrastato da Talia