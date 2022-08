Benevento, seduta a porte aperte: Koutsoupias si allena col gruppo Il greco sarà a disposizione col Frosinone. All'Imbriani anche il presidente Vigorito

Cancelli aperti all'Imbriani per la seduta d'allenamento in vista dell'importante match di domenica col Frosinone. I giallorossi hanno svolto prima un torello a centrocampo, poi sono passati alla classica partitella a campo ridotto. Il tecnico Caserta non ha lasciato intendere le strategie da attuare contro la compagine di Grosso, ma si prevede un'undici iniziale che non sarà molto diverso da quello che è riuscito a strappare un pareggio al Genoa. Si va verso la conferma, quindi, del 3-5-2. Un modulo che sta orientando anche le strategie di mercato, come l'interessamento per Veseli della Salernitana (leggi qui per l'approfondimento) che potrebbe arrivare a discapito di Caldirola, il cui ritorno nel Sannio si è complicato a causa dell'infortunio di Ranocchia.

Caserta, come da prassi, ha mischiato le carte. La notizie confortante è che ha preso parte all'intera seduta il centrocampista Koutsoupias, reduce dallo stop di Genova in seguito a un problema fisico riscontrato nel corso dell'allenamento a porte aperte della scorsa settimana. A questo punto si prevede una convocazione del greco, con il tecnico che potrà contare sul gruppo al gran completo, al netto di Insigne che è sempre più vicino a vestire la maglia del Frosinone. A Benevento, in cambio, arriverebbe Ciano.

All'Imbriani era presente anche il presidente Vigorito, insieme al direttore sportivo Foggia. Non sono mancati gli applausi da parte dei tifosi presenti che hanno evidenziato la fiducia nei confronti della squadra, nonostante la stagione non sia cominciata in maniera esaltante. Domenica si prevede un'altra bella cornice di pubblico, con gli abbonamenti che hanno superato quota 7mila unità.