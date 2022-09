Serie B, la diretta testuale di Venezia - Benevento I giallorossi affrontano la truppa di Javorcic al Penzo

Venezia - Benevento 0-0 (Live)

Venezia (4-3-3): Joronen; Candela, Wisniewski, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; De Vries, Pohjanpalo, Connolly. A disp.: Maenpaa, Bertinato, Tessman, Novakovich, Modolo, Johnsen, Leal, Pierini, Svoboda, Zabala, Andersen, St Clair. All.: Javorcic

Benevento (3-5-2): Paleari; Capellini, Glik, Veseli; Improta, Karic, Acampora, Tello, Foulon; Forte, La Gumina. A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Letizia, Masciangelo, Kubica, Farias, Simy, Ciano, Leverbe, Pastina, Vokic, Koutsoupias. All.: Caserta

Arbitro: Dionisi di L'Aquila. Assistenti: Prenna e Garzelli. IV uomo: Sfira. VAR e AVAR: Prontera e Marchi

PRE PARTITA

Il Benevento è di scena al Penzo di Venezia per la quarta giornata del campionato di serie B. Caserta conferma il 3-5-2 di partenza, ma ci sono delle scelte diverse rispetto a quelle che hanno permesso alla Strega di vincere contro il Frosinone. In difesa c'è l'esordio stagionale per Veseli, mentre parte dalla panchina Letizia a causa di un problema alla spalla; le fasce sono occupate da Improta e Foulon, con Acampora che avrà il ruolo di play al posto di Viviani. In panchina gli ultimi arrivati Kubica, Simy e Leverbe. Va in tribuna Schiattarella.