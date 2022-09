Benevento, Koutsoupias: "Contento per il gol. La nostra forza è il gruppo" Le parole dell'autore del secondo gol della Strega contro il Venezia

E' stato l'autore del raddoppio giallorosso, il primo per lui con la maglia del Benevento. Ilias Koutsoupias ha commentato così la vittoria ottenuta dalla Strega sul campo del Venezia:

"Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria perché ci serviva. Dopo un inizio difficile ci stiamo riprendendo, anche se non abbiamo ancora fatto niente. Ho trovato un gruppo che mi ha accolto benissimo, formato da persone fantastiche. I nuovi arrivati sembra che stiano con noi da anni. La cosa più importante è il gruppo e da questo dobbiamo ripartire".

"Ringrazio Masciangelo che mi ha messo una bellissima palla. Sono contento perché il gol ci ha permesso di chiudere la partita. Questa è la cosa importante. Farlo in una squadra come il Benevento è una grande soddisfazione, spero di continuare così. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché non dimentichiamo che dopo la gara col Cosenza non dico che eravamo morti, ma quasi. Abbiamo la consapevolezza di essere una delle squadre più forti del campionato: questo lo sappiamo".

"Ero consapevole della grande concorrenza. Sono arrivati calciatori forti come Schiattarella e Kubica che rafforzano il reparto, anche se hanno caratteristiche diverse. Ci daranno una grande mano per fare bene".

"Stiamo lavorando sempre di più per migliorarci partita dopo partita. E' una soddisfazione aver ottenuto sette punti nelle ultime tre gare. Cercheremo di vincerle tutte".