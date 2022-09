Benevento, La Gumina: "Vittoria di grande importanza" Le parole dell'autore del primo gol della Strega al Penzo

Prima marcatura in giallorosso per La Gumina che nel post gara ha commentato così la vittoria ottenuta al Penzo:

"Sono molto contento per questa vittoria. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto il loro gioco, ma abbiamo vinto tanti duelli. Siamo cresciuti. Nella ripresa abbiamo dimostrato di meritare questo risultato. Ci troviamo molto bene con questo modulo. Il gruppo? Dopo il gol ci siamo tutti abbracciati, soprattutto noi attaccanti. Questo fa capire che c'è uno spogliatoio affiatato. Siamo tutti a disposizione del mister per ottenere il meglio. Penso che questa sia una cosa fondamentale. Paleari? Ci ha salvato in tante partita. E' fortissimo".