Benevento, Acampora: "Siamo una squadra forte. C'è stata una svolta mentale" Il centrocampista giallorosso ai microfoni di Ottogol: "Stiamo interpretando molto bene il 3-5-2"

Ospite esclusivo di Ottogol, il centrocampista Gennaro Acampora ha parlato dell'ottimo momento che sta vivendo il Benevento. Ecco le parole del calciatore giallorosso:

"Non siamo partiti benissimo in campionato a causa della sconfitta col Cosenza, anche se devo dire che sul piano del gioco anche in quell'occasione non abbiamo sfigurato. Ora stanno arrivando anche i risultati. C'è stata una svolta mentale, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo una rosa importante e al momento lo stiamo dimostrando. Il cambio di modulo ci ha permesso di avere più equilibrio perché i nostri terzini spingono tanto, quindi avendo tre difensori siamo più coperti. Lo stiamo interpretrando bene, anche se per me cambia poco perché il centrocampo è sempre composto da tre elementi. Sicuramente avere più calciatori che ti coprono dietro ti permette di essere più libero. La mia stagione? Un calciatore cerca sempre di fare meglio rispetto a quella passata che, almeno per me, è stata la migliore della carriera perché in passato sono sempre stato condizionato da tanti problemi fisici".