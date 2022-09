Il Benevento Calcio celebra 93 anni di storia Tanti omaggi per la Strega nel giorno del suo compleanno

E' una giornata particolare per il Benevento che festeggia i novantatré anni di storia. I social sono stati il luogo comune per esprimere gli auguri al club giallorosso. In tal senso si sono mossi soprattutto i tifosi, ma anche tanti ex calciatori che hanno vestito la maglia della Strega, così come la Lega B che ha dedicato un lungo articolo al Benevento Calcio, evidenziandone il percorso che l’ha portato fino agli ultimi anni che l’ha visto militare con costanza nei due più importanti campionati del calcio italiano. Ovviamente anche lo stesso club non è mancato alle celebrazioni con una nota ufficiale, in cui si legge: «Il 6 settembre è un momento di festa per tutti i tifosi giallorossi. Da 93 anni è il compleanno della Strega più amata di sempre; un amore senza fine!».

Questo, invece, l'omaggio della Lega B:

“Sportivi! Le vostre giuste aspirazioni sono oggi un fatto compiuto e siamo sicuri che non mancherà il vostro entusiastico incoraggiamento ai baldi difensori dello Sport Sannita”.

Con queste parole, inequivocabilmente figlie del tempo, l’edizione del 7 settembre 1929 del quotidiano locale “Il Popolo Sannita”, nella sezione cronache sportive, annuncia la nascita della Società Sportiva Littorio Benevento.

Il giorno prima, venerdì 6, viene formalizzata la nascita del club ed emesso il comunicato ufficiale numero uno della storia del Benevento. Un comunicato nel quale si evidenzia che appena due giorni dopo, domenica 8 settembre 1929, al campo Santa Maria degli Angeli (il popolare Meomartini), il nuovo club avrebbe affrontato il primo match della propria storia, quello contro la squadra B del Benevento.

“Finalmente Benevento – recita con grande enfasi lo storico comunicato - potrà avere la sua squadra di atleti, la quale terrà alta il nome del nostro Sannio nelle competizioni con le altre provincie”.

La nota anticipa anche le ambizioni della squadra, al tempo vestita di azzurro, la partecipazione al campionato calcistico meridionale di 3° divisione.

Nel mezzo 93 anni di storia di cui l’apice è il raggiungimento di traguardi impensabili come la doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A, nel biennio 2015-2017, il ritorno nella massima serie del 2020 da vincitori della Serie B, senza dimenticare l’incredibile vittoria della Prima Divisione Campania del 1945-1946.