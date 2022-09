Benevento - Cagliari è la sfida degli ex giallorossi, ma tutta la B ne è piena Sono 13 le formazioni che in rosa hanno elementi che in passato hanno vestito la maglia della Strega

In molti hanno definito Benevento - Cagliari la sfida degli ex, considerato che in forza alla compagine rossoblù ci sono vecchie conoscenze della Strega come Viola, Mancosu, Falco e Lapadula. C'è da dire la mappa degli ex giallorossi è piuttosto ampia nel torneo cadetto, basti pensare che ben 13 formazioni hanno in rosa almeno un elemento che in passato ha militato nel Sannio. Le formazioni più numerose, oltre al già citato Cagliari, sono la Reggina (5) e il Genoa (4).

Curioso è il dato dei calabresi, allenati da Inzaghi. Di solito gli allenatori portano con sé dei fedelissimi, ma i quattro calciatori amaranto che hanno vestito la maglia giallorossa non erano tesserati ai tempi di Superpippo. Stiamo parlando di Camporese, Di Chiara, Crisetig e Ricci. Il Genoa, invece, vanta la presenza di Vogliacco, Pajac, Puscas e Coda che sono già stati avversari del Benevento nel doppio confronto di inizio agosto tra Coppa Italia e campionato. Corposo il numero degli ex anche per Ascoli e Cosenza, entrambi a quota tre, con Eramo, Ciciretti e Bucchi per i bianconeri; mentre in forza ai rossoblù ci sono Calò, Vallocchia e Brignola.

A Frosinone militano Lucioni e Insigne. Sono "freschi" gli ex del Pisa, rappresentati da Barba e Ionita. A completare l'elenco ci sono Asencio con il Cittadella, Parigini con il Como, Elia al Palermo, Di Serio al Perugia, Moncini alla Spal, Vacca al Venezia e, infine, Carretta al Sudtirol.

In totale sono trenta gli ex sparsi per la Lega B. In molti hanno il dente avvelenato, altri si sono lasciati bene con la realtà sannita. Sta di fatto che rappresentano sempre dei confronti particolari, a partire da quelli di sabato; i quattro ex giallorossi del Cagliari hanno tutti una storia particolare: Viola è stato sempre amato dai beneventani grazie ai due campionati di serie B vinti, mentre nei confronti di Lapadula sono emersi sentimenti contrastanti di odio e amore. Falco ha lasciato un ricordo indelebile nella prima promozione del Benevento in serie A. Discorso diverso per Mancosu, malvisto dai più dopo la sua esperienza in forza alla Casertana nell'anno in cui giallorossi e rossoblù si giocarono la promozione in serie B.