Benevento - Cagliari, la Curva Sud annuncia una coreografia a tutto stadio L'iniziativa per celebrare i 93 anni del sodalizio giallorosso

Sale l'entusiasmo in casa Benevento per gli ultimi risultati positivi ottenuti dalla compagine giallorossa, ma soprattutto si respira un'aria diversa grazie alla ritrovata unione del tifo organizzato. La Curva Sud, attraverso una nota, ha fatto sapere che, in occasione del match col Cagliari, sarà organizzata una coreografia che riguarderà tutti i settori dello stadio Vigorito. Ecco il testo:

Finalmente ci siamo!!! Dopo circa due anni e mezzo trascorsi nel torpore generale per cause di forza maggiore pandemia in primis, la Curva Sud, nell’occasione dei 93 anni della nostra storia calcistica, ha deciso di organizzare una coreografia che coinvolga tutti i settori dello stadio, ciò a testimonianza della ritrovata unità del tifo giallorosso da sempre protagonista a sostegno dei propri colori. Nel dettaglio vi informiamo che su ogni singolo sediolino verrà posizionato il materiale da utilizzare solo ed esclusivamente ad inizio partita seguendo le indicazioni degli addetti Curva Sud posti sulle balaustre dei vari settori, inoltre per la corretta riuscita della coreografia durante la stessa è necessario non prendere iniziative personali sollevando altri vessilli (sciarpe o bandiere). Infine all’ingresso di ogni settore troverete i rappresentanti Curva sud per un contributo volontario atto a finanziare almeno in parte le spese sostenute alla realizzazione della coreografia.

“non mi stanco mai di te, forza grande strega alè “ Abbiamo bisogno del sostegno di tutti!!