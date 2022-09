Viola: "Al Benevento sono rimasto legato" Sull'episodio del rigore cancellato da Mazzoleni: "Sono passati ormai due anni..."

Conferenza stampa con chat allegata. Nicolas Viola rompe il ghiaccio con la stampa cagliaritana. E in fondo anche con i tifosi, ancora abbastanza avvelenati dopo la retrocessione dalla serie A. Il “Pirlo” di Taurianova è politicamente corretto. Anzi persino di più. Quando parla del Benevento sta attento ad ogni dettaglio: “Lo sapete, per me sono stati quattro anni importanti”. C'è un tifoso che segue parallelamente la conferenza in Chat a cui sembra interessare una sola cosa: “Vi prego, basta con queste domande inutili: qualcuno gli chieda se quello di Benevento era rigore”. Della serie: l'episodio non è rimasto impresso nella mente solo dei tifosi giallorossi, ma anche di quelli sardi. Finalmente un giornalista ci prova e gli chiede se ha avuto modo di parlarne con qualcuno dei nuovi compagni, magari con chi quel giorno era in campo sulla sponda avversa. Nicolas svicola, usa un bel giro di parole e alla fine non dice nulla. “Non ho avuto modo di parlarne con nessuno, ma è ormai successo da due anni. Io facevo parte di un'altra squadra, a cui, lo sapete, sono molto legato. Lì ho fatto quatto anni da capitano e due promozioni in A. Ora sono qui e ho voglia di dare tantissimo per questa squadra e voglio rimettermi in gioco”. Una domanda anche sul suo ruolo preferito: “Play o mezz'ala, trequartista proprio no. Poi, si sa, sarà il mister a scegliere”.

Foto tratta dal sito Cagliari Calcio