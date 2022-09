Benevento, Manfredini: "Non meritavamo la sconfitta" Le parole dell'estremo difensore giallorosso

Nel post gara è intervenuto il secondo portiere Manfredini che si è espresso così ai microfoni di Offside:

"Non meritavamo questo risultato. Abbiamo fatto una buona prestazione, ci sono stati degli errori che ci hanno penalizzati. Dobbiamo tornare a vincere quanto prima. C'era una bellissima cornice, ma non siamo riusciti a celebrare al meglio questa giornata. La partecipazione del pubblico si tratta sicuramente di un segnale importante per tutti noi".

"Radunovic è stato il migliore in campo, questo la dice lunga perché abbiamo creato tanto. Ci sono state delle occasioni che non abbiamo sfruttato al meglio. Ora dobbiamo cominciare a preparare la prossima partita che sarà molto difficile".

"La partita di Genova ci ha dato un qualcosa in più nel profondo. Sicuramente sono state settimane difficili, abbiamo avuto la forza di reagire e di essere coesi. Ci sono professionisti veri. Quest'anno siamo riusciti a dare risposte imporanti, siamo sulla strada giusta. Siamo un gruppo forte che lavora al massimo ogni settimana".

"Paleari sta facendo la differenza. Ha dato una grandissima mano nei momenti chiave di queste partite, lo farà anche nelle prossime. Per me è stimolante avere un compagno di reparto forte come lui, è motivo di crescita".