Benevento, Letizia: "Peccato per il ko, ma possiamo giocarcela con tutti" Il capitano giallorosso: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Ora pensiamo al Brescia"

Capitan Letizia si è espresso così nel post gara di Benevento - Cagliari:

"Il mister non mi ha schierato titolare per precauzione. Il dolore alla spalla va meglio. La partita? Penso che ci sia stato un ottimo Benevento soprattutto nel primo tempo. Dopo l'espulsione di Obert è stata dura perché non è facile fare gol quando tutti si chiudono. Dobbiamo lavorare molto perché il secondo gol è stata una disattenzione di tutta la squadra".

"Questa partita ci dà la consapevolezza di essere un'ottima squadra, lo abbiamo dimostrato nel primo tempo. Siamo andati un po' in difficoltà dopo il gol di Lapadula. Stiamo lavorando, dobbiamo entrare nei meccanismi del nuovo modulo. Ce la possiamo giocare con tutti".

"Dopo la partita di Genova abbiamo cambiato mentalità. Questo è dovuto anche al sistema di gioco che ci permette di giocare con maggiore equilibrio. Dispiace per il risultato perché abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo il calcio è questo, bisogna lavorarci da domani e pensare alla partita di Brescia".

"C'era un clima di festa, peccato per la sconfitta. L'entusiasmo non deve mai mancare"