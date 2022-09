Benevento, inaugurato il campo a Scampia finanziato da Letizia Ad accompagnare il capitano anche una rappresentanza della squadra giallorossa

Serata speciale a Scampia per l'inaugurazione del campo da calcio finanziato da Gaetano Letizia. C'è stata grande partecipazione per un evento particolarmente atteso nel quartiere napoletano, con il capitano giallorosso che è stato accompagnato dai compagni di squadra Glik, Koutsoupias, Forte e Pastina. Tanti sorrisi per un gesto di solidarietà di grande impatto, avente l'obiettivo di permettere ai ragazzi del posto di poter essere impegnati e concentrati nello sviluppo di un'attività sportiva. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla famiglia Letizia. All'evento erano presenti anche Don Antonio Manganiello, il presidente della Municipalità Nicola Nardella e una rappresentanza del Napoli femminile.