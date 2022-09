Rastelli: "Benevento in crescita. Al Rigamonti sfiderà un Brescia in fiducia" Le parole del tecnico a Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, il tecnico Massimo Rastelli ha parlato del momento del Benevento Calcio, il quale è reduce dalla sconfitta interna maturata contro il Cagliari:

"Il Benevento ha creato le sue occasioni contro il Cagliari, la partita avrebbe potuto assumere anche una strada completamente diversa se la Strega fosse stata più cinica. Non ha sfruttato bene la superiorità numerica. Questo è un campionato molto equilibrato, le big stanno faticando. Siamo solo all'inizio, molte formazioni non sono ancora riuscite a mettere in campo gli ultimi acquisti come lo stesso Benevento".

BRESCIA - "I giallorossi affronteranno una squadra che gode di una grande fiducia e che vanta un ottimo organico. Il Benevento è in crescita, Caserta potrà coinvolgere maggiormente i nuovi acquisti che sicuramente alzeranno il tasso d'esperienza di questo gruppo".