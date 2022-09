Benevento, Karic: "Andremo a Brescia solo per vincere" Il centrocampista giallorosso: "Col Cagliari sfortunati. I tifosi sono molto importanti per noi"

Ospite esclusivo di Ottogol, il centrocampista Nermin Karic ha parlato così della sconfitta rimediata dal Benevento contro il Cagliari:

"Siamo stati sfortunati. Le occasioni non sono mancate, invece il Cagliari è stato molto bravo a essere cinico. Dobbiamo cancellare al più presto questa partita, provando a rifarci subito a partire dalla prossima gara col Brescia. Cerchiamo sempre di portare i tre punti a casa. Stiamo lavorando bene e pensiamo partita dopo partita. Il Cagliari non ha fatto un gran gioco, anche se a centrocampo ha mostrato sicuramente più qualità. Siamo in crescita, dobbiamo migliorare in tutti i reparti e il cambio di modulo ha inciso soprattutto dal punto di vista tattico. I tifosi? Ne stanno venendo in tanti, per noi sono molto importanti. Ci danno una grande mano. Abbiamo bisogno di loro sempre di più".

BRESCIA - "La stiamo preparando bene, andremo al Rigamonti con l'obiettivo di vincere. Affronteremo una squadra forte, stanno facendo bene, ma penseremo soltanto a noi stessi".