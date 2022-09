Benevento, seduta a porte aperte: Farias c'è. Differenziato per due giallorossi La Strega lavora in vista del match col Brescia

I cancelli dell'Imbriani sono tornati ad aprirsi per l'ormai "classica" seduta d'allenamento a porte aperte. Il Benevento lavora con concentrazione all'anticipo di venerdì, in programma al Rigamonti contro il Brescia di Clotet. Si è allenato regolarmente col gruppo il brasiliano Farias, pienamente a disposizione di Caserta dopo aver saltato il match col Cagliari per via di un problema fisico. Differenziato, invece, per Tello e Viviani. Il colombiano sarà valutato fino all'ultimo, ma a questo punto appare improbabile che possa essere utilizzato al Rigamonti. Per Viviani, invece, si prevede il rientro a pieno regime dopo la sosta.

I giallorossi hanno prima svolto degli esercizi di riscaldamento, per poi passare a circuiti tecnico - tattici e alla tanto attesa partitella finale. Come da prassi, Caserta non ha dato punti di riferimento a chi ha assistito alla seduta d'allenamento. Il tecnico ha più volte mischiato le carte, provando tante soluzioni in tutti i reparti. Nella partitella si è visto Leverbe in difesa insieme a Capellini e Veseli, ma non è da escludere che l'ex Sampdoria possa partire dal primo minuto a Brescia insieme a Glik e Veseli. Interessante la coppia d'attacco formata da Forte e Simy: una soluzione che il tecnico ha sempre tenuto in considerazione. Lo squalo, tra l'altro, è stato autore di diverse reti che hanno strappato gli applausi dei tifosi presenti (accorsi all'Imbriani in circa cinquanta unità). Non hanno preso parte alla partitella finale Schiattarella ed El Kaouakibi.

Gli allenamenti proseguiranno domani. La partenza per Brescia è fissata a giovedì, subito dopo la conferenza stampa di Caserta programmata alle ore 12.

Le formazioni scese in campo nella partitella:

Manfredini; Capellini, Leverbe, Veseli; Improta, Vokic, Kubica, Koutsoupias, Masciangelo; Simy, Forte.

Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Karic, Acampora, Basit; Ciano, La Gumina, Farias.