Brescia - Benevento, designato l'arbitro E' un esordiente nel torneo cadetto

Sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti a dirigere l'anticipo di venerdì in programma al Rigamonti tra Brescia e Benevento. Il fischietto piemontese è un esordiente in serie B, alla sua seconda gara nel torneo cadetto dopo il match della terza giornata tra Modena e Ternana. Gualtieri non ha precedenti con la Strega.

Al Rigamonti sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Moro. Quarto uomo Maggio. Al Var Ghersini e Scatragli.