Brescia - Benevento, Clotet: "Affronteremo una squadra costruita per vincere" Le parole dell'allenatore biancazzurro

Anche Clotet ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani tra Brescia e Benevento. Il tecnico biancazzurro si è espresso così sulla compagine giallorossa:

“Loro hanno dichiarato chiaramente che vogliono puntare alla serie A e hanno speso tanto. Sono una squadra fisica ed esperta. Vengono da una sconfitta con il Cagliari dove sono stati sfortunati, potevano vincere. Avendo perso in casa avranno ancora più voglia di rivincita, ma noi giochiamo in casa e avremo il favore del nostro pubblico. Dobbiamo giocare questa partita minuto dopo minuto perchè il Benevento ha tante armi per metterci in difficoltà, noi dovremo fare le giuste letture in ogni momento”.