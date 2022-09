Benevento, rifinitura a Montichiari: sciolti gli ultimi dubbi Dovrebbe toccare inizialmente a Schiattarella, Foulon, Leverbe e Letizia. Forse spazio anche a Simy

(f.s.) Clotet, il tecnico spagnolo del Brescia, dice che il Benevento ha dichiarato pubblicamente di puntare alla serie A. L'allenatore delle rondinelle conosce sette lingue, ma dice che quando parla l'italiano deve sempre spiegarsi meglio. Ecco, in effetti, sembra difficile che abbia veramente sentito questa frase, ovvero che il Benevento punti senza mezzi termini alla serie A: deve aver fatto un po' di confusione con la lingua. O magari gli sta bene ingigantire l'avversario per dare ancora più stimoli ai suoi.

In realtà tutto è relativo: in questa serie B in cui “tutti possono battere tutti”, sembra davvero superfluo lasciarsi andare anche a queste schermaglie verbali, conta solo cosa accadrà in campo.

E' ovvio che dopo la sconfitta casaliga contro il Cagliari, il Benevento voglia tonare a fare punti. Il Brescia è un brutto cliente, ma non è vietato credere che si possa uscire dal Rigamonti con un risultato positivo. Una curiosità: lo scorso anno alla quinta giornata il Benevento aveva dieci punti in classifica, con lo stesso distacco di oggi dalla capolista, che era il Pisa a punteggio pieno (15). Quest'anno, si sa, i punti conquistati dai giallorossi sono 7, ma in vetta ci sono Reggina e Brescia che sono a 12. Dunque, come dicevamo, gli stessi 5 punti di distacco dal primato.

Stamattina la squadra ha svolto la rituale rifinitura sul campo di Montichiari e Caserta dovrebbe aver sciolto gli ultimi dubbi sull'undici iniziale da mandare in campo. Letizia, Schiattarella, Leverbe, Foulon sembrerebbero sulla rampa di lancio per iniziare subito al Rigamonti. Qualche chance anche per Simy. Come sempre bisognerà attendere l'ultimo momento per conoscere la formazione completa, fermo restando che questa volta non mancheranno le novità.