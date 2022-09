Benevento, così non va: al Rigamonti vince il Brescia La compagine di Clotet si aggiudica l'anticipo. Secondo tempo horror per la Strega

Un altro boccone amaro da digerire per il Benevento che viene sconfitto al Rigamonti contro il Brescia. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, la Strega è completamente sparita dal campo nella ripresa, dando la sensazione di volersi accontentare del punticino. Un atteggiamento che ha pagato a caro prezzo, con i padroni di casa che sono riusciti a portare a casa i tre punti nel finale grazie alla rete realizzata da Bianchi. Terza sconfitta in campionato per il Benevento, sempre più vicino ai bassifondi della classifica.

Brescia - Benevento 1-0

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli (15'st Ndoj), Labojko, Bertagnoli; Benali (15'st Galazzi); Ayé (41'st Niemeuer), Moreo (27'st Bianchi). A disp.: Andrenacci, Huard, Garofalo, Olzer. All.: Clotet

Benevento (3-5-2): Paleari; Glik, Leverbe, Veseli; Letizia (32'st Kubica), Karic (45'pt Koutsoupias), Schiattarella (20'st Improta), Acampora, Foulon; Forte (32'st Ciano), Simy (20'st La Gumina). A disp.: Manfredini, Masciangelo, Farias, Thiam Pape, Pastina, Vokic, Capellini. All.: Caserta

Arbitro: Gualtieri di Asti. Assistenti: Imperiale e Moro. IV uomo: Maggio. VAR e AVAR: Ghersini e Scatragli

Marcatore: 47'st Bianchi

Note: Ammoniti Karacic, Benali, Schiattarella, Leverbe, Acampora, Koutsoupias, La Gumina, Bianchi

SECONDO TEMPO

96' Termina la partita. Il Brescia vince l'anticipo della 6^ giornata

92' Brescia in vantaggio: a gonfiare la rete è Bianchi con una forte conclusione dal limite dell'area

90' Quattro minuti di recupero

87' Giallo per Koutsoupias

86' Entra Niemeuer al posto di Ayè

86' Punizione di Ndoj: Paleari respinge

85' Ammonito Acampora per proteste

83' Glik atterra Ayè: ammonito

77' Ci sono gli ingressi di Ciano e Kubica al posto di Forte e Letizia

75' Ammonito Leverbe per fallo su Bianchi

72' Esce Moreo che lascia il posto a Bianchi

71' Colpo di testa di Leverbe che sorvola la traversa

68' Ripartenza Brescia, la palla arriva a Galazzi, Paleari esce alla disperata: la conclusione del calciatore bresciano va fuori

65' Doppio cambio Benevento: entrano La Gumina e Improta al posto di Simy e Schiattarella

64' Paleari! Cross di Ndoj per la testa di Moreo: la conclusione è forte, ma trova la respinta di Paleari

60' Cambia il Brescia: entrano Galazzi e Ndoj al posto di Benali e Bisoli

50' Cross di Mangraviti per Moreo: il colpo di testa dell'attaccante viene deviato in angolo da Veseli

45' Comincia il secondo tempo. Nessun cambio per entrambe le squadre

PRIMO TEMPO

49' Termina il primo tempo. Brescia - Benevento 0-0

45' Quattro minuti di recupero

45' Karic non riesce a proseguire l'incontro per un problema fisico: al suo posto entra Koutsoupias

42' Non c'è il controllo del Var. Il contatto tra Glik e Benali sembra esserci

41' Ammoniti Benali e Schiattarella per proteste

40' Contatto tra Glik e Benali in area: Gualtieri non fischia il calcio di rigore. Si attende il Var

31' Karacic atterra Acampora: il difensore bresciano viene ammonito

30' Forte non arriva di un soffio a un cross di Acampora, sulla palla arriva Letizia che calcia in porta ma trova la respinta di Lezzerini

26' Conclusione di Forte che viene facilmente bloccata da Lezzerini

23' Duro colpo per Karic che dovrebbe proseguire la gara

18' Pericolo Brescia: assist di Karacic per Benali che in piena area, tutto solo, spedisce la palla fuori di testa

16' Ci prova Karic che indirizza la sfera sul primo palo: Lezzerini blocca la sfera

15' Calcio d'angolo di Schiattarella: Simy colpisce di testa, ma la palla viene deviata in angolo da un difensore bresciano

13' Palla di Bertagnoli per la testa di Moreo: palla fuori

8' Forte sinistro di Acampora: Lezzerini devia in angolo con difficoltà

7' Il Benevento chiude bene gli spazi e prova a ripartire con velocità

0' Comincia la partita

0' C'è un buco nella rete della porta adiacente il settore ospiti: si attende la riparazione prima di poter cominciare la gara

0' Entrano le squadre in campo. Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche

PRE PARTITA

Al Rigamonti c'è l'anticipo della sesta giornata del campionato di serie B. Caserta conferma il 3-5-2, ma cambia almeno un uomo per reparto rispetto alla gara giocata col Cagliari. In difesa c'è l'esordio stagionale per Leverbe, mentre a centrocampo il tecnico ha consegnato una maglia da titolare a Schiattarella. Ad affiancare Forte non è La Gumina, ma Simy. In casa Brescia Clotet, a sorpresa, sceglie Benali che si posizionerà alle spalle delle punte Ayé e Moreo.