Benevento, Paleari: "Non ho parole, è un risultato che fa molto male" Le dichiarazioni dell'estremo difensore giallorosso

Ecco le dichiarazioni di Paleari al termine del match perso dal Benevento in casa del Brescia:

"Sono molto amareggiato per come è maturato il risultato. Non hai neanche tempo di reazione, ti resta tutta la rabbia dentro. Sapevamo l'importanza di questa partita. Nel primo tempo abbiamo creato delle occasioni, poi quando ti gira così non ci sono neanche le parole. Fa male. Il gol di Bianchi è stata una staffilata forte, purtroppo non ci sono arrivato. Mi dispiace molto".

"Sapevamo ciò che dovevamo fare, in settimana avevamo preparato la partita in un certo modo. Ci sono stati degli errori individuali, però le cose che abbiamo provato ci venivano. Calo fisico? Non sta a me giudicare, ma dal campo non ho visto una grandissima difficoltà nel correre dietro agli avversari. Cercheremo di correggere le cose che non sono andate".