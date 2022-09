Benevento, Caserta: "Ko pesante per il morale. Inutile guardare la classifica" Il tecnico giallorosso: "La mia posizione? Penso a lavorare. E' una valutazione del presidente"

Subito dopo il triplice fischio di Brescia - Benevento, il tecnico Caserta ha così commentato la prestazione della sua squadra:

"Nel primo tempo siamo andati tante volte al cross, riuscendo a creare tante occasioni da gol che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa non siamo partiti bene, ma non abbiamo rischiato più di tanto. Credo che sia stata una gara da pareggio. Perdere così fa male dal punto di vista del morale. In questo momento guardare la classifica serve a ben poco. Dobbiamo analizzare le due sconfitte, puntando a rialzarci. La squadra ha fatto delle cose positive. In campo c'erano tanti calciatori che non giocavano una partita da tanto tempo come i vari Schiattarella, Simy e Leverbe. Hanno fatto molto bene, soprattutto Schiattarella che ha dato equilibrio. La prestazione c'è stata e anche positiva. Il posizionamento di Leverbe? Credo che sia più bravo dal punto di vista tecnico nella costruzione. A Glik gli davo più possibilità di andare nell'uno contro uno e a spingere. Purtroppo nel calcio paghi le occasioni. Dispiace dal punto di vista del morale, i ragazzi hanno dato tutto".

"Dall'inizio dell'anno si sente parlare della mia posizione, questo sta un po' stancando. Sono valutazioni che farà il presidente. Io devo pensare a lavorare. La squadra non meritava la sconfitta, bisogna analizzare questo non altro".

"Non abbiamo fatto un passo indietro. Siamo venuti a Brescia contro una squadra che sta in un'ottima condizione. Ce la siamo giocata a viso aperto, soprattutto nel primo tempo. La squadra ha dato tutto. Stiamo pagando le due partite in cui abbiamo fatto delle prestazioni importanti. Non c'è stata una gara fatta male. Non è facile creare sempre 15 palle gol, ma abbiamo creato ciò che i ragazzi sono stati capaci a creare".

"La sosta ci permetterà di permettere ai nuovi di migliorare la condizione. Lavoreremo per arrivare pronti alla ripresa. Dovremo essere bravi a livello mentale a risollevarci. Non dobbiamo guardare la classifica, ma occorre pensare che questo è un campionato difficile. La squadra sta crescendo".