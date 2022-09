Benevento, Forte: "È un momento negativo, ci risolleveremo" L'attaccante giallorosso: "Sicuramente lotteremo per qualcosa di importante"

Nel post gara di Brescia - Benevento ha parlato anche Francesco Forte. Ecco le sue dichiarazioni:

"Stiamo avendo delle difficoltà a essere pericolosi. E' un momento negativo, ma sono certo che è una situazione passeggera. Abbiamo una squadra forte, sicuramente lotteremo per qualcosa di importante. Penso che nell'arco di un campionato c'è sempre il rovescio della medaglia. Dobbiamo mantenere un equilibrio".

"Nei momenti incide anche l'avversario che vai ad affrontare. Questo può essere frutto di ciò che si vede in campo. Le occasioni non sono mancate, dobbiamo lavorare a testa bassa e uscirne come già abbiamo dimostrato di saper fare".