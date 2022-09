Chi regge il peso di questa indecifrabile serie B? Già molti cambi in panchina e sorprese in ogni giornata: ora la sosta

Il campionato più indecifrabile degli ultimi anni miete le prime vittime. Illustre quella di Pisa, Rolando Maran, 9 campionati di A alle spalle. Che non gli sono serviti per salvare il posto nella squadra neazzurra, che fa un salto mortale all'indietro e riaccoglie D'Angelo. Poi c'è il Como. Lì la situazione è diversa, Jack Gattuso ha avuto problemi fisici ed è stato costretto a lasciare la conduzione tecnica dei lariani, affidati ora a Moreno Longo. Infine c'è il Benevento. Fabio Caserta sembra ormai ai saluti, il suo destino dovrebbe essere segnato. Presto la Strega avrà un nuovo timoniere.

Non dimentichiamoci di Palermo e Sudtirol che avevano provveduto a cambiare guida tecnica ancor prima di iniziare (Corini per Baldini a Palermo, Bisoli per Lamberto Zauli, che aveva abbandonato prima dell'inizio, e poi al posto di Leandro Greco in panchina per le prime tre giornate). Mescolando tutto siamo già a 5 panchine che non hanno retto l'approccio di questo campionato.

Che continua a sfornare risultati sorprendenti e un equilibrio incredibile. Il Bari è l'unica squadra imbattuta del lotto finora. Proprio i galletti hanno fatto l'impresa di giornata andando ad espugnare il campo del super-favorito Cagliari, che a sua volta ha già nello score ben due sconfitte in sei partite. L'altra impresa di giornata è del Parma che riscopre il suo bomber Inglese e sbanca il Del Duca di Ascoli. Il resto potrebbe essere normale amministrazione, se non risaltassero la sconfitta del Palermo, del Benevento, quella netta del Cittadella a Reggio e quella del Perugia nel derby di Terni. Scoppiettante il 3 a 3 tra Como e Spal, con la doppietta di Cutrone, ma coi lariani di Fabregas ancora all'asciutto di vittorie.

La serie B, che si accinge ad osservare la prima sosta stagionale, rimane dunque indecifrabile. Inutile fare previsioni: ciò che oggi sembra una assoluta verità, domani potebbe essere sovvertita senza ritegno. Servirà ancora molto tempo per capirci qualcosa.