Benevento, riflessioni su Caserta: si valutano nuovi profili Traballa la panchina del tecnico giallorosso

Sono ore di profonda riflessione in casa Benevento. Il club giallorosso sta valutando la posizione di Caserta dopo l'inizio di campionato fatto registrare dalla compagine giallorossa. I numeri sono chiari: si tratta dell'avvio peggiore della Strega nel campionato di serie B. Dopo una "risalita" in seguito al passaggio al 3-5-2, le sconfitte maturate contro Cagliari e Brescia hanno fatto traballare pericolosamente la panchina del Ciro Vigorito. La piazza da tempo vorrebbe la testa di Caserta, con la società che adesso sembrerebbe essere intenzionata a sposare questa ipotesi anche per approfittare della sosta che permetterebbe al nuovo allenatore di lavorare senza l'assillo di una imminente partita. Si stanno facendo dei sondaggi per valutare il profilo ideale che potrebbe sostituire il tecnico calabrese. I nomi caldi sono quelli di Cannavaro e D'Aversa, con il primo favorito. Non è tramontata la pista De Rossi. Tutto lascia presagire che, a meno di clamorose novità, la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva per la definizione del futuro di Caserta.