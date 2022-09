Benevento, oggi la firma di Fabio Cannavaro Finisce l'era Caserta e inizia quella dell'ex campione del mondo e Pallone d'oro del 2006

Scelte fatte, oggi il Benevento cambierà timoniere. In giornata è attesa infatti la firma di Fabio Cannavaro sul contratto che lo legherà alla squadra giallorossa. Termina dunque l'avventura di Fabio Caserta e inizia quella del capitano della Nazionale campione del mondo del 2006.

Una scelta ponderata, ma anche bene augurante, considerato che il precedente con un alto protagonista di quell'avventura azzurra, Pippo Inzaghi, ha portato all'ombra della Dormiente vittorie e record nell'anno di serie B.

Fabio Cannavaro, napoletano della Loggetta, ha compiuto 49 anni il 13 settembre scorso, ha giocato in carriera con Napoli, Parma, Inter, Juventus e eal Madrid, chiudendo con un esperienza negli emirati arabi nel Al Ahli di Dubai. Conta 136 presenze in Nazionale, superato solo da Gigi Buffon. Come allenatore è stato dal 2018 al 2021 nel Guangzhou Evergrande in Cina, vincendo il titolo nel 2019.

Allenerà per la prima volta in Italia.