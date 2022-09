Benevento, Caserta è il primo tecnico esonerato della storia giallorossa in B Non c'è mai stato un addio anticipato per la Strega con un tecnico tra i cadetti

Fabio Caserta è il primo allenatore del Benevento a essere esonerato nel campionato di serie B. E' il calabrese a infrangere questo tabù, considerato che mai prima d'ora il sodalizio di via Santa Colomba aveva intrapreso una decisione così forte nei confronti di un tecnico da quando milita in cadetteria.

Il primo alleantore del Benevento in B fu Marco Baroni che, come noto, ottenne la promozione in serie A. Con Bucchi ci fu la separazione alla fine della stagione, ma non si trattò di un esonero in quanto il club non provvide a esercitare il rinnovo del contratto. Inzaghi approdò in massima serie (tra l'altro anche per lui nell'annata successiva non ci fu esonero, ma il mancato rinnovo), mentre per Caserta è arrivato l'esonero alla sesta giornata. Un epilogo amaro per l'allenatore di Melito Porto Salvo, messo più volte in discussione già nella scorsa stagione.

Per dovere di cronaca, l'ultimo esonero formulato dal presidente Vigorito fu proprio quello di Marco Baroni, comunicato nell'ottobre del 2017 dopo ben nove sconfitte consecutive maturate nella prima annata di massima serie. Insieme al tecnico toscano fece le valigie anche Salvatore Di Somma.